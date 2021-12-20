إحالة حارس مرمى منتخب السودان علي أبو عشرين للتحقيق

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم إحالة حارس مرمى الهلال ومنتخب صقور الجديان علي أبو عشرين للتحقيق على خلفية مشاركته في مهرجان تكريمي.

وكان الحارس الدولي قد التقى بالجهاز الفني لمنتخب السودان على هامش التدريبات الأسبوع الماضي، وأعلن أنه مصاب بأحد أصابع يديه.

وأفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد السوداني أبدى استياءه من تصرفات حارس مرمى صقور الجديان وقرر فتح تحقيق مع الحارس الدولي.

ويعتبر المنتخب السوداني الأسوأ بين المنتخبات على الإطلاق، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو المنتخب الوحيد الذي فشل في الحصول على أي نقطة، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث أمام كل من: الجزائر (0-4)، ومصر (0-5)، لبنان (0-1).

وصنف المنتخب السوداني الأسوأ سلوكا أيضا، بعد أن تعرض 3 من لاعبيه للطرد، وهم ياسر مزمل وفارس عبد الله ووضاح إبراهيم، وكانت نسبة استحواذ المنتخب على الكرة هي الأضعف من بين كل المنتخبات.

وتسبب على ابوعشرين حارس مرمى منتخب السودان فى تلقى شباكه هدف الفوز لصالح منتخب لبنان فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب بطريقة كوميدية.

ويشارك منتخب صقور الجديان فى بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون فى المجموعة التى ضمت منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وأطاح الاتحاد السوداني لكرة القدم بالفرنسي فيلود مدرب منتخب صقور الجديان إثر النتائج المخيبة لآمال الجماهير السودانية في بطولة كأس العرب.

وقام الاتحاد السوداني لكرة القدم بتعيين جهاز فنى وطني لقيادة صقور الجديان فى بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون وضم كل من: برهان تية ومبارك سلمان ومحسن سيد وإبراهيم حسين.