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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: البعض استغل التدين المصري لتحقيق أغراض سياسية

شوقي علام
شوقي علام

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التدين المصري يمكن وصفه بأنه التدين الحقيقي الذي يراعي معايير كثيرة .


وأضاف شوقي علام في حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي "، أن  التدين المصري يراعي الجانب القلبي ولا يركز على الشكل ويري أن الشكل لابد ان يكون متناغما مع الجوهر".

 

وتابع شوقي علام: "التدين المصري يراعي التعاون والتشارك والقيم الحضارية المادية والمعنوية والتدين المصري يراعي الآخر وينظر إليه بنظرة الإنسانية ويراعي حقوقه وواجباته، والتدين المصري بسيط".

 

وأكمل شوقي علام: "في أوائل القرن العشرين استغل البعض التدين المصري لتحقيق أغراض سياسية على خلاف ما يبثه الأزهر ودار الإفتاء من ثقافة دينية رصينة".
 

مفتى الجمهورية المفتي التدين الدين اخبار التوك شو

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