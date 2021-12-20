المفتي: البعض استغل التدين المصري لتحقيق أغراض سياسية

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التدين المصري يمكن وصفه بأنه التدين الحقيقي الذي يراعي معايير كثيرة .



وأضاف شوقي علام في حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي "، أن التدين المصري يراعي الجانب القلبي ولا يركز على الشكل ويري أن الشكل لابد ان يكون متناغما مع الجوهر".

وتابع شوقي علام: "التدين المصري يراعي التعاون والتشارك والقيم الحضارية المادية والمعنوية والتدين المصري يراعي الآخر وينظر إليه بنظرة الإنسانية ويراعي حقوقه وواجباته، والتدين المصري بسيط".

وأكمل شوقي علام: "في أوائل القرن العشرين استغل البعض التدين المصري لتحقيق أغراض سياسية على خلاف ما يبثه الأزهر ودار الإفتاء من ثقافة دينية رصينة".

