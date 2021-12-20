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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كندا تصعد إلى المركز الثاني في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة بأبوظبي

صدى البلد

تواصل تسجيل الأرقام القياسية في اليوم الخامس على التوالي في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا).

وحفل اليوم بتسجيل أرقام قياسية وتحقيق إنجازات، حيث سجلت الكندية مارجريت ماكنيل رقمًا قياسيًا عالميًا لسباق 50 متر ظهر سيدات، قدره 25.27، فيما عادل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي للسباحة الرقم القياسي للبطولة  لسباق تتابع 4X50 متر متنوع رجال، فيما عادل الأول أيضًا الرقم القاري.

وسجل منتخب مصر إنجازًا يحسب له بالحلول خامسًا في تتابع 4X50 متر متنوع رجال وتسجيل رقم أفريقي قياسي وقدره 1:32.56، كما سجلت الصينية كيانتينج تانج رقمًا قياسيًا آسيويًا جديدًا في سباق 100 متر صدر سيدات يبلغ 1:03.47، وأضاف منتخب كندا إلى سجله رقمًا قاريًا جديدًا في تتابع 4X200 متر حرة سيدات وقدره 7:32.96، كما سجلت الأمريكية كلير كورزان رقمًا قياسيًا جديدًا للناشئين في سباق 100 متر فراشة سيدات، وقدره 55.64.

وأصبح البرازيلي نيكولاس سانتوس أول سباح فوق سن 40 عامًا يحقق ميدالية ذهبية في إحدى بطولات العالم للسباحة، سواء للمسافات القصيرة أو الطويلة، بفوزه بذهبية سباق 50 متر فراشة رجال، فيما عادل الياباني دايا سيتو، بفوزه في سباق 400 متر متنوع فردي رجال، إنجاز المخضرم جايمس هيكمان بالفوز بخمس ميداليات ذهبية في فئة واحدة للسباقات، وكان جايمس قد حقق هذا الإنجاز بفوز في سباق 200 متر فراشة رجال خمس مرات.

وعلى صعيد الميداليات، قفزت كندا إلى المركز الثاني بعد تراجعها إلى الرابع يوم أمس بتحقيقها أربع ميداليات (3 ذهبية، 1 فضية)، لترتفع حصيلتها الإجمالية إلى 12 ميدالية (6 ذهبية، 6 فضية، 1 برونزية)، واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة برصيد 23 ميدالية (6 ذهبية، 6 فضية، 11 برونزية)، فيما تراجع الاتحاد الروسي للسباحة إلى المركز الثاني برصيد 13 ميدالية (4 ذهبية، 6 فضية، 3 برونزية)، وتصعد الصين إلى المركز الرابع برصيد 6 ميداليات (4 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية).

وقال دايا سيتو: "سعيد جدًا بمشاركتي في سباقات البطولة في الاتحاد أرينا، كنت أطمح لتحقيق الفوز للمرة الخامسة في سباق 400 متر متنوع فردي، أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز، سأعمل الآن لتحقيق الفوز الدولي السادس في هذا السباق. كما أنني أتطلع قدمًا للتحقيق الميدالية الأولمبية في باريس عام 2024، كثير من السباحين يصغرونني بالسن، هذا يفرض تحديًا إضافيًا".

وشهدت الأمسية مجموعة من السباقات الحماسية، التي انطلقت بسباق تتابع 4X50 متر متنوع رجال، والذي أحرز فيه تقاسم فيه منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي للسباحة المركز الأول، مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا للبطولة ليحل منتخب إيطاليا في المركز الثاني.

كما تصدرت سيدني بيكريم سباق 200 متر متنوع سيدات محرزة الميدالية الذهبية، لتحرز الصينية يو يتينغ الميدالية الفضية وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لتحت سن 18 قدره 2:04.48، فيما حققت الأمريكية كايت دوغلاس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 50 متر فراشة رجال، تقدم البرازيلي نيكولاس سانتوس على منافسيه ليحل في المركز الأول، فيما جاء ديلان كارتر من ترينيداد وتوباغو في المركز الثاني، والإيطالي ماتيو ريفولتا في المركز الثالث.

وحصدت الكندية مارغريت ماكنيل ذهبية سباق 50 متر ظهر سيدات مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، لتحقق مواطنتها كايلي ماسي الميدالية الفضية، وتحرز السويدية لويز هانسون الميدالية البرونزية.

كما توج الياباني دايا سيتو بذهبية سباق 400 متر متنوع فردي رجال، فيما أحرز إليا بورودين من الاتحاد الروسي للسباحة الميدالية الفضية، وحقق الأمريكي كارسون فوستر البرونزية.

وحلت الصينية كيانتينج تانغ أولًا في سباق 100 متر صدر سيدات، لتحصل على الميدالية الذهبية، فيما جاءت السويدية صوفي هانسون والإيرلندية مونا ماك شاري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي سباق تتابع 4X200 متر حرة سيدات، الذي اختتم منافسات اليوم، حقق منتخب كندا الميدالية الذهبية، فيما أحرز كل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والصين الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

كما شهدت الأدوار التمهيدية تأهل السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي 100 متر فراشة سيدات، الذي سيقام مساء الأربعاء.

بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة مارجريت ماكنيل منتخب مصر الصينية كيانتينج تانغ منتخب كندا الأمريكية كلير كورزان البرازيلي نيكولاس سانتوس

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