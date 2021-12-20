الأهلي يقيد 6 لاعبين في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء.. تعرف عليهم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم قيد ٦ لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وأوضح أنه تم قيد كل من: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

المعروف أن الأهلي هو البطل المتوج بالنسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.