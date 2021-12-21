قوائم الإنتظار:أجرينا 400 عملية زراعة كبد والعلاج على نفقة الدولة متاح للجميع

أكد الدكتور كريم سلام،مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم الإنتظار، إنه يمكن التواصل مع مبادرة قوائم الإنتظار من خلال الخط الساخن 15300 أو من خلال الموقع الرسمي.

وأضاف كريم سلام، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أن أي مواطن لا يملك تأمينا صحيا من حقه العلاج على نفقة الدولة.

وتابع كريم سلام: لدينا عمليات زراعات الكلى والكبد، مؤكدا أن تلك العمليات تتجاوز تكلفتها 300 الف جنيه، وقمنا بـ 400 حالة زراعة كبد.

إجراء عمليات تغيير الصمام للقلب

وأشار مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم الإنتظار إلى أنه تم الموافقة على إجراء عمليات تغيير الصمام للقلب، مؤكدا أن اسعار تلك العمليات في الخارج تتتجاوز الـ 700 الف جنيه .