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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جرعات زيادة.. الطب الوقائي بالقليوبية: نستهدف في حملة شلل الأطفال المصريين والوافدين|فيديو

الدكتورة ألفت عبد
الدكتورة ألفت عبد الرؤوف

علقت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف ، مدير عام الطب الوقائي بمحافظة القليوبية ، على انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة ، قائلة إن الطب الوقائي بالقليوبية يمتلك 189 مركزا طبيا ثابتا ومتحركا ، و بعدد 2502 فريق طبي على مستوى المحافظة ، من بينهم 300 ثابتين بالأسواق والمساجد والكنائس ، وباقية الفرق متحركة وتنتقل بين الأحياء السكنية لحصر جميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات .

 

وأضافت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف ، خلال لقائها لـ فضائية " أكسترا نيوز " ، أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة يتجاوز المليون طفل بدءا من عمر يوم واحد حتى خمس سنوات ، منوهة  :" عاوزين نوصل للفئة اللي ممكن موصلهاش التطعيم من قبل .

 

وأردفت : اللتطعيم متاح للأطفال المصريين والغير مصريين ، وأحنا بنستهدف لرفع المناعة سواء أطفال مصريين أم وافدين ، متابعة : " عاملين حسابنا في جرعات تطعيم زائدة " .

 

وأوضحت : التطعيم عن طريق الفم والحملة مهمة جدا وبذلت فيها قيادات الصحة تواصل مع منظمة الصحة ، ومتابعة دقيقة جدا من الوزارة على الحملة .

 

الطب الوقائي الدكتورة ألفت عبد الرؤوف توك شو حملة شلل الأطفال محافظة القليوبية

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