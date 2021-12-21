الاعتماد والرقابة الصحية: السيسي وجه بتقليل مدة تنفيذ التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، إن عام 2021 غير مسبوق من ناحية تنفيذ المنشآت المطلوبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أنها بدأت بتكليف من الرئيس السيسي بأن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عشر سنوات بدلا من 15 عاما.

وأضاف أشرف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن جميع الإمكانيات رصدت وبدأ العمل بالتوازي فى محافظات المرحلة وخارجها، موضحا أنه تم إنشاء عدد ضخم جدا من المنشآت الصحية لتكون جاهزة للاعتماد والتسجيل.

وتابع أن عام 2021 شهد أربعة أنواع من المنشآت الصحية، منها المعامل الطبية والعلاج الطبية، وتم إعتمادها عالميا من المؤسسة العالمية للجودة، وأصبحت المعايير المصرية على قدم وساق مع أكبر المؤسسات التي تعطي هذا الإعتماد.