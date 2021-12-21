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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن أمين مخرجة فيلم سعاد: متضامنة مع المؤلف والعمل مهدد بالسحب من الأوسكار

صورة من فيلم سعاد
صورة من فيلم سعاد

قالت أيتن أمين مخرجة فيلم «سعاد»، إنها متضامنة مع المؤلف محمود عزت في أزمته مع منتج العمل مارك لطفي، موضحة أن الوضع الحالي صعب للغاية. 

وأكدت أيتن أمين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن فريق فيلم سعاد حاليا يواجه صعوبة في عرضه داخل مصر، بسبب تسجيل المنتج مارك لطفي العمل باسمه ككاتب في الرقابة. 

وأوضحت مخرجة "سعاد"، أنه نسب سيناريو العمل لنفسه، وكان يهدد بعدم عرضه خارج مصر أيضا، نافية محاولة الصلح بين أطراف الأزمة.

وأشارك أيتن أمين في تصريحاتها، إلى أن الفيلم واجه أزمات كبيرة، ووصفت صعوبات عرض "سعاد" في مصر بأنها محبطة، في الوقت الذي سيتم عرضه خارج البلاد بصورة قانونية.

أزمة فيلم سعاد 

أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصرى المرشح للأوسكار منذ أيام قليلة اختيار فيلم “سعاد” ليمثل مصر في المسابقة ولكن هذا الأمر أصبح صعبا تحقيقه لأن العمل يمر بأزمة رقابية قد تمنع عرضه حتى الآن. 

وكشف المؤلف محمود عزت فى منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن أزمة الفيلم الرقابية والتى تهدد مشاركته فى الأوسكار أن فيلم "سعاد" لن يعرض هذا الشهر في السينمات المصرية، والفيلم فعلا نزل إعلان عن قرب عرضه في سينما زاوية، ولكن تم رفع الإعلان وناس كتير بعت، لي تسأل عن الأسباب فكان ضروريا التوضيح، الحقيقة هي إن الفيلم ما تحددش معاد عرضه في مصر لأنه حتى الآن لم يصدر تصريح الرقابة بعرض الفيلم، وده ملوش علاقة بمحتوى الفيلم أو مضمونه، إنما لأن مارك لطفي المنتج المشارك قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة".

وأضاف محمود عزت : سابقة ماسمعتش عنها لا في سينما تجارية ولا مستقلة ولا صامتة! مارك بيقول إنه عمل كده من باب تسيير الأمور وتسهيلها، جه من اسكندرية عشان يسجل السيناريو باسمه كمؤلف هنا في الرقابة اللي جنبي في وسط البلد ورحتها كتير قبل كده لتسجيل أعمال أخرى، تسهيلا عليا، واللي كان نتيجته هو الوضع الحالي: الفيلم نفسه مهدد بعدم العرض في مصر قريباً ومحدش عارف هيتعرض إمتى بعد أكتر من سنة من اختياره في مهرجان كان، ده اكتشفته من شهور على خلفية طلب المنتج الأساسي للفيلم مراجعة الميزانية لوجود شبهة اختلاس كارثية بالنسبة لفيلم مستقل. كارثية حرفياً، ومش هافتح التفاصيل دي دلوقتي، هييجي وقتها بعدين بإذن الله عشان ما يتحولش البوست لغير غرضه أو يتفهم إنه محاولة للتشهير بشخص أو جهة.

سعاد فيلم سعاد أيتن أمين الأوسكار مارك لطفي

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