وزير الزراعة اللبناني: الشراكة مع مصر تعتمد على تبادل الخبرات وتطوير الإرشاد الزراعي

كشف عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، تفاصيل زيارته لـ مصر، قائلا:" التقيت بـ وزير الزراعة السيد القصير وكان اللقاء مثمر وتم وضع خطة لتعزيز التعاون في مجال الزراعة".



وأضاف عباس الحاج حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، أن الشراكة مع مصر تعتمد على تبادل الخبرات وتطوير الإرشاد الزراعي وتسهيل المعاملات الجمركية ".



وتابع :" كل الأمور التي كانت عالقة تم حلها ووجدنا لها حلول والأيام المقبلة سوف تحمل المزيد من الاخبار السارة للمزارعين المصريين واللبنانيين ".



وأكمل وزير الزراعة اللبناني :" نحاول تحقيق شراكة بين القطاع الخاص اللبناني والمصري وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهود وضخ أموال وإمكانات ".

ولفت عباس الحاج حسن :" عقدنا لقاءات مثمرة مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والتقيت بكبار الزراعيين والتجار في مصر وطرحنا بعض الأفكار التي تهم البلدين في ملف تطوير الشراكة الزراعية بين مصر ولبنان ".