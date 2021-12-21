هل يصبح أوميكرون آخر متحور لكورونا؟.. استشاري باطنة يجيب

كشف الدكتور أحمد سعد استشاري الأمراض الباطنية، حقيقة نهاية فيروس كورونا بعد متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن الفيروسات التاجية لها قدرة كبيرة على التحور.

وقال سعد، خلال لقاء عبر سكايب، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، إن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون لن يكون آخر متحور لكورونا، لافتا إلى أن الفيروسات مستمرة.

وواصل استشاري الأمراض الباطنية:"الفيروسات موجودة منذ الأزل، وتمر بتحورات مختلفة، وأبرزها فيروس كورونا، ولكن العلم تطور"، مشيرًا إلى أن هناك لقاحات مختلفة، وفعالة حتى امام المتحور الجديد أوميكرون.