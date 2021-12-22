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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"فتاه تترجم القرآن للغة الإشارة".. شيرين عمرو تكشف تفاصيل المبادرة .. فيديو

شيرين عمرو
شيرين عمرو

عرض برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " تقرير لفتاه تسمي "شيرين عمرو" تترجم القران للغة الإشارة من خلال مبادرة قامت بها على المستوي الشخصي .

ومن جانبها قالت شيرين عمرو ، إن فكرة اطلاق مبادرة ترجمة القران الكريم للغة الإشارة جاءت إلي من مجال دراستي ، مؤكدة أنها طالبة في كلية ذوي الإعاقة والتأهيل وهي أول كلية في الشرق الأوسط تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضافت  أنها فضلت العمل في تخصص الصم عن طريق الإشارة وبعد ذألك قامت بتلقي العديد من القرصات لتعلم لغة الإشارة وبعدها بدأت في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تواجدهم مؤكدة أن الأغلبية العظمي من أصدقائها من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وتابعت إنها تحلم بأن تكون لغة الإشارة مادة تدرس للأطفال حتي تساعدهم في التعامل مع أصدقائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا حقهم علينا وهذا لان لغة الإشارة لغة التواصل معهم .

الشرق الاوسط لغة الاشارة ذوي الاحتياجات الخاصة القران الكريم ذوي الإعاقة تأهيل الاحتياجات ذوي الاحتياجات

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