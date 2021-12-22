السوشيال ميديا.. نقيب الإعلاميين : هناك غول جديد يقتحم العالم أجمع |فيديو

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، إن الدولة في الماضي لم تكن بها نقابة للإعلاميين ولم يكن هناك ميثاق للعمل ولم تكن هناك ضوابط سوي ضمير الإعلامي ولكن الآن أصبحت لدينا نقابة وضوابط وميثاق شرف لممارسي العمل الإعلامي.

وأضاف طارق سعدة خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي المصرية"، إن هناك غولاً جديدًا يقتحم العالم اجمع وهو الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا، مؤكدًا أن الإعلام التقليدي يسهل التعامل معه جدًا وهذا لأن الإعلامي يعمل لدي جهات معينة ولها تراخيص ويمكن مخاطبتها بشكل رسمي.

وأوضح طارق سعدة، أن المعايير التي يضعها الإعلام التقليدي أو السوشيال ميديا تختلف عن المعايير التي يضعها الإعلام التقليدي، ويجب أن تكون هناك توعية لخطورة التعامل مع السوشيال ميديا ومع الإعلام الإلكتروني.