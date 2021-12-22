محمود صالح: نتائج كأس العرب لن تؤثر على لاعبي الأهلي أمام الرجاء

أكد محمود صالح نجم الأهلي السابق، أن ثنائي دفاع الأهلي بدر بانون وأيمن أشرف هما الأفضل للفريق في الوقت الحالي، موضحا أن حجازي والونش هما الخيار الأفضل للمنتخب كما يرى كيروش.



وتابع صالح في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "الونش يقدم مستويات ثابتة مؤخرا، والخبرات ترجح كفة حجازي على باقي المدافعين في المنتخب".



وعن موقعة السوبر بين الأهلي والرجاء أوضح صالح: "نتائج كأس العرب لن تؤثر على لاعبي الأهلي أمام الرجاء، اللاعب الدولي تعود على مثل هذه الظروف، والمارد الأحمر أقرب للفوز باللقب الأفريقي بسبب الخبرات والتاريخ والعناصر الموجودة".



وواصل: "موسيماني حقق خمس بطولات في زمن قياسي، ولا أقلق من إدارته للأهلي في السوبر، كل العوامل تصب في صالح تحقيق الأهلي للسوبر".