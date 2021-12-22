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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديو.. تطوير الموانئ المصرية تحفيز للاستثمار والنمو الاقتصادي

تطوير الموانئ المصرية
تطوير الموانئ المصرية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، تقريرا بعنوان، تطوير الموانئ المصرية تحفيز للاستثمار والنمو الاقتصادي.

ووفقا للتقرير، على مدار تاريخ مصر هي وصلة التجارة العالمية، وهي الجسر الواصل والرابط بين الشرق والغرب، وليس غريبا على القيادة السياسية فى ظل السعي الدائم لإستعادة مصر ريادتها وقوتها التجارية والاقتصادية على مستوى العالم أن تسعى الدولة إلى توفير كافة السبل التي تزيد من معدلات التجارة.

فكان من الطبيعي أن تأتي خطة تطوير الموانئ المصرية على مستوى الجمهورية وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقي المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي، بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتشمل إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديد وتكريك الممرات الملاحية وربط الموانئ بخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي مع تقديم كافة خدمات السفن.

النمو الاقتصادي تطوير الموانئ القيادة السياسية خطة تطوير الموانئ المصرية السكك الحديدية

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