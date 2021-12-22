انجازات يصعب تكرارها بالقارة.. كاف يتغزل في بطولات منتخب مصر

أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” أن منتخب مصر الأول هو الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية في القاره السمراء

ونشر الحساب الرسمي الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لمنتخب مصر الأول

وعلق :" مصر الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية وإنجازات من الصعب أن تتكرر في تاريخ القارة"

وقرر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” اليوم الأربعاء، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل رسمي في موعدها بالكاميرون.

وعقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وعرض موتسيبي نتائج زيارته للكاميرون التي استمرت يومين، وتم الإتفاق على إقامة البطولة في موعدها وعدم تأجيلها.

وتأكد بشكل رسمي إقامة البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير عام 2021.

وتتواجد مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.