احذروا المرتدات والتعادل قادم.. نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي والرجاء ..شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي مباراة الأهلي والرجاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي في تويتة له: “شوط أهلاوي بامتياز وتوفيق رجاوي دفاعيا. أظن أحداد قد شاط بعد دخول الكرة المرمى بالفعل. إن شاء الله التعادل قادم تمهيدا للفوز. بشرط الحذر من المرتدات”.

وأكمل في تويتة أخري: “نحتاج شريف ويمكن أن يكون على حساب أفشة، وممكن عبد القادر أيضا على حساب ياسر".

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من مباراة الأهلي ومنافسه الرجاء المغربي بتقدم الأخير بهدف دون رد، من مباراة السوبر الإفريقي بين المارد الأحمر والرجاء المغربي.

تفاصيل المباراة..

أجبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفني بيتسو موسيماني على تبديله في الثواني الأولى من مباراة السوبر الإفريقي بين الماردالأحمر والرجاء المغربي.

تعرض السولية لشد عضلي في الثانية الأولى من المباراة، وسقط داخل أرضية الملعب وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول وحل ياسر ابراهيم بدلاً منه.

استطاع حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي تسجيل الهدف الأول

سجل حميد أحداد الهدف عن طريق متابعة مميزة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من هدف ثاني لنادي الرجاء البيضاوي من عمر الشوط الاول.

وأهدر الرجاء البيضاوي الهدف الثاني بعد توغل رائع من الناحية اليسري ويسددها اللاعب وينقذها الشناوي ويتصدي لها ويحولها إلي ركلة ركنية فى الدقيقة 15 .

حالو الأهلي الوصول إلى مرمى الرجاء أكثر من مرة، ولكن لم يستطيع ترجمتها لهدف تعادل حتى الدقيقة 30 من عمرالمباراة.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ائع، لم يتمكن الأهلي خلالها من تسجيل هدف التعادل أو تشكيل أي خطورة على مرمى الرجاء.

وممكن عبد القادر أيضا على حساب ياسر . — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 22, 2021

نحتاج شريف ويمكن أن يكون على حساب قفشة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 22, 2021