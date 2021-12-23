طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس، اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وشهد صباح اليوم شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 10.

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14.

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.