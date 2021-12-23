عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادا لـ«إبداع 10».. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، المُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة؛ لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته العاشرة 2022 – 2021، في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من عمداء الكليات وإيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.
 

وتتكون لجنة تحكيم المعرض من الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور نجلاء الأشرف الأستاذ بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية، وعمر مكي الإخصائي الفني بإدارة رعاية الشباب .
 

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة متكاملة إلى مدينة السلوم

يستوعب 48 كلية.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، موضحا أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "إبداع 10" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.
 

وأكد د. دسوقي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

IMG-20211223-WA0040
IMG-20211223-WA0040
IMG-20211223-WA0041
IMG-20211223-WA0041
IMG-20211223-WA0039
IMG-20211223-WA0039
IMG-20211223-WA0038
IMG-20211223-WA0038
IMG-20211223-WA0037
IMG-20211223-WA0037
IMG-20211223-WA0036
IMG-20211223-WA0036
IMG-20211223-WA0035
IMG-20211223-WA0035
IMG-20211223-WA0034
IMG-20211223-WA0034
IMG-20211223-WA0032
IMG-20211223-WA0032
IMG-20211223-WA0033
IMG-20211223-WA0033
IMG-20211223-WA0031
IMG-20211223-WA0031
كفر الشيخ الشباب والرياضة الجامعات المصرية رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ مهرجان التربية النوعية وزارة الشباب والرياضة

موضوعات متعلقة

صيانة أعمدة الإضاءة وحملات مكثفة للنظافة في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

هطول أمطار على مناطق متفرقة في مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

رواد كشافة بيلا بـ كفر الشيخ تكرم الفنان التشكيلي رضا فضل

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ.. السبت المقبل

كفر الشيخ تؤهل 500 من حملة المؤهلات المتوسطة والطلاب لسوق العمل.. صور

بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة والصيد في بحيرة البرلس

بنسبة 95.2%.. تطعيم 519 ألفا ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

حملة لرفع الإشغالات بمدينة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

القصير: توجه سياسي نحو تعزيز العلاقات المصرية المجرية في مجال الزراعة والمياه

تطور خطير.. دراسة: نسبة الشفاء من أوميكرون أقل من دلتا

القباج ترأس وفد مصر في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالرياض

الوزراء ينفي صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس

التنمية المحلية: تعيين المتفوقين بـ"قادة المستقبل" بمنصب قيادي في المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

العثور على جنين ديناصور داخل بيضة متحجرة عمرها 70 مليون عام

استفزاز لاعبي الأهلي.. جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على بنحليب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

بعد تصريحات شريفة ماهر عن زوجته .. حفيدة إسماعيل ياسين تكشف الحقيقة

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ