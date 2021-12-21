يستوعب 48 كلية.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ

زارت اللجنة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف، موقع المعاينة المخصص لإنشاء فرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ بحضور الدكتور صلاح بليح، الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر بكفر الشيخ، والدكتور أحمد شمس ، رئيس اللجنة الثقافية والدينية، واللواء شكري الجندي.

ومن المقرر أن يتم بدء العمل بفرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ ليستوعب 48 كلية شرعية وعلمية مقسمة على 24 كلية للبنين و24 كلية للبنات، في جميع التخصصات والمجالات لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كان مجلس النواب، وافق في مارس 2020 على الاقتراح برغبة المقدم من اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز كفر الشيخ بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بكفرالشيخ، وذلك نظرا للكثافة السكانية لأبناء الأزهر الشريف وزيادة عدد المعاهد الأزهرية بالمحافظة وهو ما يتطلب ضرورة إنشاء جامعة وأحال المجلس الاقتراحات إلى الحكومة لتنفيذها.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بكفر الشيخ حيث ذكر النائب في اقتراحه أن الهدف من الاقتراح هو تخفيف معاناة طلاب الأزهر بالمحافظة وسفرهم للمحافظات الأخرى للدراسة بجامعة الأزهر، حيث لا يوجد فرع بالمحافظة.

وطالب "الجندى"، مؤسسة الأزهر الشريف والجهات المعنية بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه وسرعة إدراجه في الخطة.