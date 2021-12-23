عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الوزراء" يوافق على تخصيص 4933 فدانا لـ إنشاء ميناء جرجوب التجاري بمطروح

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان في جرجوب بمطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان ناحية أبو الريش قبلى في أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.

 

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت" وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.

ترشيحاتنا

سقوط أمطار متوسطة فى مطروح

تخفيضات على فوائد القروض والتمويلات لذوي الهمم.. تفاصيل

الحكومة توافق على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان

إسرائيل.. 1400 إصابة جديدة بـ كورونا وقرار بجرعة رابعة من اللقاح

خالد بيومي يوجه نصيحة لكيروش خاصة بـ أحمد عبدالقادر نجم الأهلي

هيئة الدواء تكشف أفضل 6 إرشادات للوقاية من برد الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

قبول 2450 طالبا.. الداخلية: 62 ألفا تقدموا لاختبارات كلية الشرطة

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

بعد تصريحات شريفة ماهر عن زوجته .. حفيدة إسماعيل ياسين تكشف الحقيقة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ