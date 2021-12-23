"الوزراء" يوافق على تخصيص 4933 فدانا لـ إنشاء ميناء جرجوب التجاري بمطروح

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان في جرجوب بمطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان ناحية أبو الريش قبلى في أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت" وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.