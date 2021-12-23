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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص في البحيرة

حملات مرورية في محافظة
حملات مرورية في محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد والمخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

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ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص في البحيرة

 

في نفس السياق قام جهاز حماية المستهلك بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد الحسينى، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة عمر لبيب بحملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط اكاديمية طبية بناحية دمنهور  لتعليم وتدريب التمريض والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية بدون ترخيص وتقوم بوضع إعلانات مضللة على صفحات التواصل الاجتماعى وتتقاضى من الطالب للدورة التدريبية الواحدة مبلغ 7500 جنيه ومدتها عدة شهور وتوهم الطلبة بحصولهم على شهادات معتمدة حكومية لتعليم مهنة التمريض والعلوم الطبية وأثناء الضبط تبين تواجد عدد 95 طالب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على الاتى :-

- 13 كتاب متنوع لتعليم التمريض للطلاب (دليل الإسعافات الأولية، وأساسيات التمريض، فارماكولوجي، الفسيولوجى، التمريض الباطنى والجراحى، تمريض الطوارئ والرعاية الحرجة، الميكروبيولوجى والطفيليات) .

-  40 ورقة إعلان عن نشاط الأكاديمية.

- جهاز قياس سكر الدم  .

- علبة شرائط تحليل سكر مفتوحة  .

- 132 سرنجة 3 مل داخل علبة كرتون مفتوحة .

- 170 كانيولا داخل عدد 2 اثنين علبة

- جهاز ضغط زئبقي و سماعة طبيب .

- 2 ترمومتر لقياس درجة الحرارة و ترمومتر رقمي لقياس الحرارة  

- 2 انبوبة بلاستيكية تستخدم فى أغراض طبية

- 95 كارنيه دراسي مدون عليه لطلبة الفرقة الاولى والثانية لعام 2021/ 2022

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