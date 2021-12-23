محسن أحمد: حي السيدة زينب ساهم في تشكيل الوعي البصري لدي

قال الدكتور محسن أحمد، مدير التصوير، إن نشأته في حي السيدة زينب ساهمت في تكوينه، حيث أن منزله كان يفصله عن منزل الفنان نور الشريف منزل واحد فقط، وفي نفس المنزل الذي يقطن به الراحل نور الشريف كان يعيش المخرج التليفزيوني حافظ أمين.

وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن المخرج علاء كريم، وكذلك الفنان محمود مسعود كانوا يقطنون في نفس الشارع، لافتا إلى أنه كان له زميل منزله يطل على سينما وكانوا يشاهدون الأفلام الجديدة من مطبخ صديقهم هذا.

ولفت إلى أن مسجد السيدة زينب كان على بعد خطوات منزله، فضلا على أنه كان قريبا من منطقة القلعة، ومناطق أخرى هامة والتي ساهمت في خلق وعي بصري له، كاشفا أنه كان يتسلل وهو طفل حتى يتفقد الكاميرا الخاصة بعمته، وعندما كبر التحق بالمعهد العالي للسينما، وزوج شقيقته هو أول من أهداه كاميرا أثناء دراسته.