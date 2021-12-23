كارتيرون يرفض عودة عمر جابر وأحمد توفيق للزمالك مجانًا

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم التعاقد مع ثنائي بيراميدز عمر جابر وأحمد توفيق خلال الفترة المقبلة.

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز عمر جابر وأحمد توفيق خلال الفترة المقبلة".

وأضافة شبانة أن الثنائي تم عرضهما على إدارة الزمالك لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب كارتيرون وأكد على عدم الحاجة لهما.

وتابع: "ينتهي عقد الثنائي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وهو ما جعل بعض الوكلاء يعرضا إسم الثنائي على الزمالك".