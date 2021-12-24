بفستان محتشم.. أحلام تخطف الأنظار في حفل الرياض

حرصت الفنانة الخليجية أحلام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.

من جانب أخر تطل المطربة أحلام الشامسي، على الجمهور الإماراتي والعربي بأغنية جديدة، تحمل اسم عالم في قلب دولة، وهي ضمن حملة أجمل شتاء في العالم.

وطرح الموزع زيد نديم، الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعبر في بيان صحفي عن سعادته بالتعاون مع أحلام الشامسي.

وأغنية عالم في قلب دولة، تبرز من خلالها معالم الإمارات السبع وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، خاصة وإنها أصبحت ملتقى للكثير من السياح من حول العالم، لما بها من الكثير من المعالم السياحية.

وأغنية عالم في قلب دولة، من غناء أحلام الشامسي، وكلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، جيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارت، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.

وكانت شاركت الفنانة أحلام في افتتاح معرض إكسبو دبي 2020، وقدمت العديد من أغانيها القديمة والجديدة، وغنت أحلام بـ 3 لغات مختلفة وهم العربية والفرنسية والإنجليزية، ورافقتها على المسرح أوركسترا الفردوس.