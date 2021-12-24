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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهدئ للأعصاب.. بوسي شلبي تشارك جمهورها فيديو من حفل أحلام الشامسي

صدى البلد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو جديد من حفل المطربة أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علقت بوسي علي الفيديو قائلة : الاستوري من أجل امتيازات المرأة مهديء جدا للأعصاب mood today for women .

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و كانت قد نشرت المطربة أحلام الشامسي، صور حفلتها بموسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وعلقت أحلام علي الصور، كاتبة: “#احلامفيموسم_الرياض”.

وتطل المطربة أحلام الشامسي، على الجمهور الإماراتي والعربي بأغنية جديدة، تحمل اسم عالم في قلب دولة، وهي ضمن حملة أجمل شتاء في العالم.

 

وطرح الموزع زيد نديم، الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعبر في بيان صحفي عن سعادته بالتعاون مع أحلام الشامسي.

 

وأغنية عالم في قلب دولة، تبرز من خلالها معالم الإمارات السبع وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، خاصة وإنها أصبحت ملتقى للكثير من السياح من حول العالم، لما بها من الكثير من المعالم السياحية.

 

وأغنية عالم في قلب دولة، من غناء أحلام الشامسي، وكلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، جيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارت، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.

 

وكانت شاركت الفنانة أحلام في افتتاح معرض إكسبو دبي 2020، وقدمت العديد من أغانيها القديمة والجديدة، وغنت أحلام بـ 3 لغات مختلفة وهم العربية والفرنسية والإنجليزية، ورافقتها على المسرح  أوركسترا الفردوس.

 

إطلالات بوسي شلبي حفل أحلام بالرياض الإمارتية أحلام الشامسي الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

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