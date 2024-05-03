إحسان ترك يروي كواليس اختياره في مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان

كشف الفنان إحسان ترك، كواليس اختياره في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، لافتا إلى أن سعيد باستجابة الفنان محمد رمضان لمناشدته وتشريحه لي في مسلسله، في ظل معاناتي الشديدة من عدم عرض أي أعمال فنية عليّ وابتعادي عن التمثيل.

وأضاف إحسان ترك، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفنان تامر حسنى رشحني أيضا فيلم تاج والأستاذ معتز التوني رشحنى للمشاركة في مسلسل اللعبة، مشيدا بدور الذي يلعبه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مساعدة كل الفنانين قدر المستطاع والإمكانات المتاحة ولم يقصر معي حينما طالبته بالوقف بجواري في أزمتي مع صاحب الشقة.

تابع إحسان ترك، مشكلة أغلب فنانين الزمن الماضي أن جميع المخرجين الحاليين شباب وعلى عدم معرفة أو دراية كافية بإمكانياتنا أو بشخصياتنا، وبالتالي سادت الشللية ودفنت المواهب.

