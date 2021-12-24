الصحة العالمية تكشف فاعلية الجرعة الثالثة من كورونا.. ومتخصص يعلق

قال الدكتور إسلام عنان اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية، كشفت أن الجرعة الثالثة لـ لقاح كورونا مهم، مؤكدًا :" لو كان هناك توزيع عادل لما لجأ العالم لـ الجرعة الثالثة".



وأضاف اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن التوزيع العادل هو الحل لمواجهة كورونا، ومتحورات كورونا، مؤكدًا: "هل الأفضل اعطاء جرعة ثالثة أم إعطاء جرعة أولى لـ أشخاص لم تحصل على اللقاح نهائيًا".



ولفت إلى أن اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك بعض الأشخاص حصلوا على لقاحات كورونا أكثر من 7 و 8 جرعات من لقاح كورونا، معلقًا :" الله اعلم هل هذا صحيح أم ضار".



وأشار إلى أن الفيروس ليس له علاقة بالصيف و الشتاء، ولكن الاجراءات التى يقوم بها المواطنين هى من تقوم بالحماية من كورونا، ولكن الصيف و حراراة الجو تقضى على الفيروسات الموجودة على الأسطح، و التجمعات الكثيرة هى من تتسبب فى انتشار الفيروس.

