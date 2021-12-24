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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستخدام 13 سيارة.. محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع القمامة بشبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة استمرت حتى منتصف الليل لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة بإستخدام معدات حي غرب وشرق شبرا الخيمة ودعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، حيث تمت الحملة باستخدام 13 سيارة كبيرة حمولة 20 طن وعدد 7 سيارات صغيرة حمولة 6 طن وباستخدام 5 لودر كبير وسيارة كنس وقد أسفرت  الحملة عن رفع أكثر من 2000 طن قمامة من شارع 135 و شارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو ومحور العصار وشارع ترعة الإسماعيلية من الإتجاهين الشرقي والغربي .


وخلال الحملة وجه المحافظ، بالاستمرار في رفع التراكمات بشكل يومي وزيادة عدد العمال بالشوارع وإلزام المتعهدين بالجمع السكني من المنازل وعدم السماح لأي مواطن بإلقاء القمامة بالشارع والتنبيه على أصحاب المحلات والمصانع و الشركات بوضع القمامة في الأماكن المخصصه لذلك، وضبط أي سيارة تلقي المخلفات في غير المكان المخصص لها، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتحرير المحاضر والغرامات الفورية  مطالبا بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية . 


ووجه محافظ القليوبية خلال الحملة أيضا إدارة  المرور بالتعامل بكل حزم مع السيارات التي تسير عكس الاتجاه سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية وشن حملات لضبط المخالفين واتخاذ أقصى عقوبة حيالهم، مشددا أيضا على ضرورة تنظيم خط سير التوكتوك طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور . 
وشدد محافظ القليوبية أيضا خلال الحملة على ضرورة تنظيم الساحات والجراجات وأن تكون في إطار قانوني وأن لا تتعارض أو تتسبب في غلق الشارع وعرقلة الحركة المرورية ومراجعة جميع الساحات وإزالة غير المرخص منها وتحرير محاضر لأصحابها مطالبا بالإستمرار في شن حملات الإشغالات لإعادة الإنضباط، وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع. 
كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على ال مخالفين . 
وشارك في الحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة و محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة  واحمد جمعة نائب رئيس مدينة قليوب .

القليوبية محافظ القليوبية الحركة المرورية شرطة المرافق ترعة الاسماعيلية السيولة المرورية رفع تراكمات القمامة

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