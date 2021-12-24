جامعة طنطا تشارك في برنامج مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة بحلوان

يشارك وفد من جامعة طنطا في فعاليات "برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والذي يقام بمعهد إعداد القادة بحلوان لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى حرص الدولة على مكافحة الفساد، تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية حول مكافحة هذه الظاهرة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين .

وأضاف أن هذه المشاركة تهدف الى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

يتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي.

يضم وفد جامعة طنطا الدكتورة شيرين عبد المولى، والدكتور مي وهبه مدكور، والدكتورة منى فاروق شهوان، والدكتور محمد شاهين فتحي، والدكتور حسني أحمد توفيق.