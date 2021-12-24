علي غزلان ينشر صورة له مع زوجته ويعلق: كان حلم طفولتنا نروح ديزني لاند والنهاردة اتحقق

نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة له مع زوجته فرح شعبان وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق على غزلان “ كان حلم طفولتنا نروح ديزني لاند ،،، والنهاردة اتحقق ”.

واحتفل اليوتيوبر علي غزلان، بزفافه على فرح شعبان، الأحد الماضي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى التى تطل على نيل القاهرة الساحر، وسط أجواء مبهجة يسودها الفرح والسرور، بحضور أسرة العروسين والمقربين والأصدقاء، وتميز حفل زفاف علي غزلان وفرح شعبان، بعدة مشاهد مميزة ستظل خالدة فى ذاكرتيهما والمقربين منهما إلى الأبد.

أبرز 5 لقطات فى حفل زفاف علي غزلان وفرح شعبان:

1- ارتدت فرح شعبان فستان زفاف مزينا بالألماس، وتباهى علي غزلان بجمال الفستان بنشر صورة لزوجته أثناء جلسة تصوير ما قبل الزفاف وعلق عليها: "فستان مرصع بالألماظ".

2- اعتمد علي غزلان وفرح شعبان إطلالتين خلال حفل الزفاف، الأولى ارتدى "علي" جاكيت أبيض وبنطلون أسود، فيما ارتدت فرح فستانا بذيل طويل، والإطلالة الثانية ارتدى فيها غزلان، بدلة سوداء، وظهرت فرح شعبان بفستان أبيض مجسم ليكون أسهل في حركتها خلال الحفل.