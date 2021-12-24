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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. "الصحة" تدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال رأس السنة

الكويت
الكويت

دعت وزارة الصحة الكويتية، إلى أخذ الحيطة والحذر من التجمعات غير الآمنة والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الايام، وكذلك في المناسبات خلال إجازة رأس السنة الميلادية، متمنية السلامة للجميع.

 

وأرجعت الوزارة ذلك إلى مستجدات الوضع الصحي على المستوى المحلي والعالمي.

 

وفي سياق اخر؛ قالت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بتقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي يؤدي إلى استقرار في حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم الجمعة وتنشط غدا السبت.

 

وتوقعت الإدارة أن يكون الطقس مساء اليوم الجمعة باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية.

 

أما طقس نهار غد السبت فمن المتوقع أن يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية.

 

ولفتت إلى أن طقس ليل غد السبت سيكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية.

 

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