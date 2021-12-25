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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاحه رسميا.. محور سمالوط بـ المنيا شريان جديد للتنمية بتكلفة 1.8مليار جنيه.. شاهد

محور سمالوط شمال
محور سمالوط شمال المنيا

تشهد محافظات الصعيد عامة والمنيا خاصة إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية العملاقه التي غيرت وجه الحياة بمحافظات الصعيد وساهمت في اكتمال منظومة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والتي أمر بانشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليقود محافظات الصعيد إلى التنمية وإحداث رخاء يشعر به المواطن وتحسين لمستوى الخدمات.

 

ويجري ذلك من خلال إنشاء وافتتاح شرايين جديدة للطرق بأعلى المواصفات القياسية لتتدفق التنمية عبر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد الذي ظل منسيا لعقود طويلة وخاصة أن محافظات الصعيد محافظات طولية حبيسة معظمها ليس لها مواني أو نوافذ على البحرين الأحمر والمتوسط فهذة المحاور الجديدة ستساهم في عمليات التنميه والاذدهار ومن بينها محور سمالوط شمال المنيا المقام على نهر النيل والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربي بطول يصل إلى 24 كيلو متر وبتكلفه إجمالي تصل إلى مليار و800 مليون جنيه.


يقول المهندس محمد فتحي احد مسؤلي المحور ان محور سمالوط يعد أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل بالمحافظة حيث سيربط المحور بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة -أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 26 كيلو متر وعرض 21 مترا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8  مليار جنيه بحيث يكون محورا حر يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى.

وأضاف أن محور سمالوط يشمل 32 كوبرى منها كوبرى اعلى نهر النيل وكوبرى أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية.

بالإضافة إلى 16 نفق على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع وكذلك 2 بربخ على المجارى المائية المتقاطعة مع مسار المشروع وأعمال طرق ومداخل بطول 24 كيلو مترا .

واوضح انه تم البدء فى المشروع فى 2018 وتم وضع برنامج زمنى مضغوط لإنهاء تنفيذ هذا المشروع الهام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق القومية التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن محور سمالوط يعد واحدا من أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، وتكمن أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بمحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد فضلا عن التخفيف عن المواطنين وتوفير فرص العمل وزيادة حركة الاستثمارات بالمنطقه.

وأضاف أن مشروع محور سمالوط يضم 43 عملا صناعيا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، كذلك يضم المحور 17 نفقا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف للحد من الحوادث وتسهيل الحركة المرورية.

وأشار إلى أن قطاع النقل بالمحافظه شهد خلال الفترة من 2014  تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه ، تم الانتهاء من 693 مشروعاً وجار تنفيذ 23 مشروعا جديدا بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح القاضي أن محاور النيل ساهمت  فى إحداث نقلة نوعية فى محافظة المنيا، سواء تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت مع ربط المحافظات عرضيا بما يساهم في زيادة الاستثمارات وتنمية المحافظات اقتصاديا وصناعيا.

واضاف ان المنيا تمتلك شبكة من الطرق العرضية والتي تم تنفيذها من خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي محاور النيل والتي ترتبط المحافظات عرضيا  منها محور كوبري بني مزار على النيل والذي يربط ما بين المنيا بمحافظة البحر الأحمر من خلال طريق الشيخ فضل رأس غارب  في اتجاه الشرق وغربا من خلال طريق البهنسا البويطي والذي يربط محافظة المنيا بالواحات البحرية غربا .

والمحور الثاني هو محور ملوي على النيل والذي يربط الطريقين الصحراوي الشرقي والمغربي والزراعي.

 

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