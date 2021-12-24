تتخطى الـ50%.. أشرف عبد الباقي: الضرائب تمثل تحديا كبيرا أمام عودة المسرح | فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن العقبات التي تواجه المسرح المصري حاليًا.



وقال الفنان أشرف عبد الباقي، إن أبرز العقبات تتمثل في "الضرائب التي تصل إلى 52.5% على المسرح التجاري، خاصة وأنها تمثل تحديا كبيرا أمام عودة المسرح ".



وأضاف "عبدالباقي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: أن عرض مسرحياته على القنوات الفضائية؛ كان يعوض الخسائر، موضحا أنه يحاول تقديم أكثر من نوعية في المسرح خلال الفترة الحالية.

وخصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن المسرح المصري ودوره التنويري والترفيهي.

