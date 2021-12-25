برلماني عن الترويج للمقاصد السياحية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي: لغة العصر

علق النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، على اطلاق وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إلكترونية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر وعدد من الدول وهى بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أهمية هذه الخطوة خاصة مع الاستعداد لاحتفالات اعيد الميلاد المجيدة.



ونوه هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" الى ان وزارة السياحة والآثار، عملت بشكل كبير لتكثيف الحملات الإعلانية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقصد الترويج بشكل متميز للمقاصد السياحية المصرية، والذي من شأنه عمل حراك سياحي وزيادة الاعداد.



وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن السوشيال ميديا أصبحت لغة العصر، وبالتالي الاعتماد عليها في الترويج للسياحة يؤكد دراية الوزارة بأهميتها وفاعليتها، حيث انها أصبحت سهلة الوصول لأي شخص أضافة إلى أنها وسيلة مباشرة مجانية لا تكلف المتعاملين معها أي أعباء مالية.



ونوه النائب عمرو هندي أن مصر ابهرت العالم ، عندما كنا على موعد مع حدث نقل المومياوات العالمية والذي اضفى لجموع المصريين الشعور بالإبهار بالفخر والاعتزاز، وهم يشاهدون نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى للمتحف القومي للحضارة المصرية، وبعدها افتتاح طريق الكباش والذي يربط بين أهم معبدين من المعابد المصرية القديمة، وهما معبدا الكرنك والأقصر.



وأوضح هندي ان هذه الاحتفاليات شاهدها الملايين من الأشخاص على مستوى العالم، بعد أن نقلته العشرات من محطات التلفزيون العالمية، مما ساهم في رفع معدل الاعتزاز والشعور الوطني للمصريين إضافة إلى الترويج بشكل أكثر من رائع للساحة المصرية وبعث رسالة للعالم أنها بلد أمنة مطمئنة.