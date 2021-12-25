بالأحمر .. شاكيرا تهنئ جمهوها بعيد الميلاد المجيد

حرصت النجمة العالمية شاكيرا على تهنئة جمهورها ومتابعيها بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت شاكيرا صورة جديدة بإطلالة مميزة بالاحمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، و علقت قائلة : عيد ميلاد مجيد .



يذكر أن المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، منذ عشر سنوات، وأنجبا طفلين.

شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.

وهي أحد عشاق برشلونة الإسباني ثم انتر ميلان الإيطالي جائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من 5 ترشيحات.