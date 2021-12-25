مصر تسجل 36 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا .. هجوم حوثي جديد على السعودية يسفر عن ضحايا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تحسم الجدل حول نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا

الغرب يطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

عون: لبنان بجاجة إلى 7 سنوات حتى يخرج من الأزمة

النيابة التونسية تفتح تحقيقا بشأن تصريح سعيّد عن اغتيالات

بوتين: أوروبا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

أوميكرون يتسبب في إلغاء أكثر من 1900 رحلة حول العالم

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية حسمت الجدل حول الأنباء عن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مؤكدةً أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية. وشددت الوزارة على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحة أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الإستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تسجيل 36 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، لافتة إلى خروج 902 متعاف من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 315896.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت وفاة مدنيين اثنين أحدهما سعودي والآخر يمني إثر هجوم بمقذوف حوثي على جازان، مؤكدًا أنه بصدد التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي، كما أعلن إصابة مدنيين اثنين اثر سقوط مقذوفين معاديين على نجران وجازان جنوبي السعودية.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا طالبت بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محدداً لها الجمعة.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".

ونقلت "الوطن عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إن لبنان قد يحتاج إلى 6 أو 7 سنوات حتى يستطيع الخروج من الأزمة الحالية، بينما يعيق الانقسام السياسي في البلاد، القدرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية يطلبها المجتمع الدولي حتى يقدم الدعم.

وذكرت "الراي" أن النيابة العامة بتونس فتحت تحقيقا على خلفية تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيّد، زعم خلالها أنه "وقع رصد مكالمة حول اغتيالات ستطال مسؤولين".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل.

وأشارت "الجريدة" إلى أن شركات الطيران ألغت أمس الجمعة أكثر من 1900 رحلة، بسبب تفشي متحور "أوميكرون" الذي أدى إلى نقص الموظفين العاملين في تلك الشركات.

