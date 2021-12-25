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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي في سوهاج

صدى البلد

نشب حريق بسيارة ملاكي مِلك مُزارع في العقد السابع من العُمر؛ إثر حدوث ماس كهربائي أثناء تشغيلها، بمركز شرطة جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد باحتراق سيارة ملاكي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال مالك السيارة المدعو (محمد. م. ع - 61 سنة - مُزارع - يقيم دائرة بندر جهينة)، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أثناء محاولته تشغيلها، مُضيفًا باحتراق الجزء الأمامي من السيارة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من إخماد النيران.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حريق ملاكى جهينة ماس

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