الإمارات.. «صلاة من أجل الإنسانية» في إكسبو 2020 دبي

احتفل إكسبو 2020 دبي بليلة عيد الميلاد، بفعاليات متنوعة منها فعالية "الصلاة من أجل الإنسانية" التي شملت ترانيم الميلاد وفقرات مميزة.

قدم الترانيم جناح الفاتيكان في إكسبو 2020، واستضافتها منصة اليوبيل في موقع الحدث الدولي.

وأتيح لضيوف إكسبو 2020 دبي المشاركة في الاحتفال بليلة عيد الميلاد، بأسلوب مبهر، عبر إقامة صلاة خاصة من أجل البشرية، وفرت فرصة نادرة للتأمل والتفكر، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة خاصة من الترانيم التي أدتها المغنية اللبنانية تانيا قسيس، وفرقة كورال فستيفال، بالإضافة لعدة فقرات خاصة من تقديم ضيوف مميزين.

وشملت فعاليات الاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، تقديم بث مباشر لقداس عيد الميلاد من بيت لحم ما أضفى المزيد من الأجواء الروحانية الفريدة على موقع الحدث الدولي.

ويحتفي جناح الكرسي الرسولي في إكسبو 2020 دبي، بالتواصل والتفاهم بين الشعوب والمجموعات العرقية والدينية لإزالة كل الحواجز بين البشر، كما يدعو زوار الحدث الدولي لاستكشاف مجموعة من المخطوطات المزخرفة النادرة، والتمتع برؤية واحدة من أشهر الجداريات الفنية في العالم، وهي لوحة "خلق آدم" التي أبدعها مايكل أنجلو على سقف كنيسة سيستين في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان.