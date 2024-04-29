جامعة كولومبيا تهدد الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام

هددت جامعة كولومبيا، الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام في الموعد المحدد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت رئيسة جامعة كولومبيا اليوم الاثنين إن المحادثات مع المنظمين الطلابيين فشلت في التوصل إلى اتفاق وأن الجامعة لن تنسحب من إسرائيل وهو المطلب الذي أثار احتجاجات في حرم الجامعات بجميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وطالبت مينوش شفيق، المشاركين في الاحتجاجات في الحرم الجامعي بفض اعتصامهم طوعًا، قائلة إن المظاهرات خلقت "بيئة غير مريحة لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود"، ذاكرة أن "الجهات الفاعلة الخارجية" ساهمت في خلق "بيئة معادية" حول بوابات الجامعة وأصبحت بمثابة "إلهاء" للطلاب.

وكانت جامعة كولومبيا أول مؤسسة نخبوية تضربها الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث طالب الطلاب بأن تسحب الجامعة استثماراتها في تصنيع الأسلحة والتي تدعم إسرائيل على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي استشهد فيها أكثر من 34 ألف شخص.

وانتشرت الاحتجاجات بسرعة الأسبوع الماضي في الجامعات من الساحل إلى الساحل، ما أدى إلى اعتقالات جماعية وحملات قمع.