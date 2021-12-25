تعرف على آخر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار في الأسواق، اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر .

في البداية قال عم حسين صاحب أحد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 10 جنيها للكيلو، و الفاصوليا 8 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 3.5 جنيهًا، سعر البطاطس 5 جنيها للكيلو و البصل الاحمر و الابيض 4.5للكيلو والخيار الصوب 7 للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو.





و تابع : الفلفل الحامي 7 جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 15جنيها للكيلو، والليمون 12جنيها للكيلو ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.



كما كشف رجب عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية ،التفاح السوري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة 6جنيها؛ والكانتلوب 10 جنيها و الموز 9 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن التفاح البولندي 18 جنيها للكيلو ،و الكاكا 20جنيها للكيلو ، و الرمان 15 جنيها للكيلو .



و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.