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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف حليمو في الشوط الأول

أحمد سامي
أحمد سامي

تقدم نادي سموحة على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

 

ونجح محمد حليمو من إحراز هدف تقدم سموحة في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية من عبد الرحمن عامر من جهة اليسار قابلها محمود عبد الحليم برأسية رائعة سكنت أسفل يمين المرمى.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمى: الهاني سليمان.

 خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رحب نبيل - خالد عبد الفتاح - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط : محمد حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي - حسين فيصل.

خط الهجوم : عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ودخل الطلائع  المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد ناصف - محمد أنور - علي الفيل - حسن مجدي.

خط الوسط : عمرو السيسي - علي حمدي - علي الذاهدي - ميدو جابر - أحمد عبد الرحمن زولا،خط الهجوم : خالد هشادي.

الدوري المصري بيكهام طلائع الجيش ميدو جابر خط الدفاع

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