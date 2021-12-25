الملكة إليزابيث تنعي زوجها برسالة عاطفية في الكريسماس| فيديو

قدمت الملكة إليزابيث، رسالة عاطفية خلال حتفالات الكريسماس، حيث أشادت فيها بزوجها الراحل الأمير فيليب، كاشفة إنها حين وقعت عينيها لأول مرة على زوجها الراحل استشعرت بوميض ساطع ينير عيونها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وصفت الملكة عبر رسالتها العاطفية أنها تفتقد ضحكته المميزة التي كان يتسم بها خلال موسم الأعياد هذا العام.

كما قدمت الملكة خلال رسالتها، أشمل تقدير علني لزوجها منذ 73 عامًا وزوجها الأطول خدمة في البلاد منذ وفاته في أبريل عن 99 عامًا.



كما أرتدت الملكة بروش الياقوت الذي ارتدته في شهر عسلها مع زوجها عام 1947 ومرة ​​أخرى في ذكرى زواجها الماسي.

فيما واست الملكة البالغة من العمر 95 عامًا أيضًا العائلات التي فقدت أحباءها هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا.



كما تحدثت باعتزاز عن ابنها الأكبر تشارلز وزوجته كاميلا، وكذلك عن ويليام وكيت بسبب نشاطهما المناخي.