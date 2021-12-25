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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

توزيع جوائز على الفائزين في حفل المركز القومى للترجمة .. غدًا

صدى البلد

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، وذلك غدًا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرًا وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ويكرم المركز القومى للترجمة خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي، ويقدم منجزها في الترجمة الكاتب الصحفي أنور عبد اللطيف، والدكتورة آمال الروبي حاصلة على الدكتوراه في التاريخ القديم من جامعة القاهرة، وشغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية ولها عدد كبير من الكتب المترجمة نذكر منها "قرية مصرية في العصر البطلمي"، "ولاية الرومان العربية الأنباط"، "الحياة اليومية في مصر الرومانية" و"تجارة مكة وظهور الإسلام" كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "رسائل النساء من مصر القديمة".


والفائز بجائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير، بينما يحصل الفائز بحائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير، أما الفائز بجائزة الثقافة العلمية فيحصل على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكارى وشهادة تقدير.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رفاعة الطهطاوي جائزة رفاعة الطهطاوي المركز القومي للترجمة

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