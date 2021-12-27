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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمهورية جديدة..10مليارات جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بـ سيناء ومدن القناة

طفرة صحية
طفرة صحية

شهدت سيناء ومدن القناة اهتماما غير مسبوق بالقطاع الطبي على مستوى المؤسسات وجودة الخدمات لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني الإقليم.

وكان للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي دور كبير في مساعدة المواطنين لمواجهة فيروس سي بجانب دعم صحة المرأة والأمراض المزمنة وغيرها من المبادرات التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الطبي حيث كان لسيناء ومدن القناة نصيب من هذه الطفرة التنموية.

شهدت سيناء ومدن القناة توسعا في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية حيث تم إنشاء 8 مستشفيات و 57 مركزا ووحدة صحية بجانب تطوير 18 مستشفى و 71 مركزا ووحدة صحية أخرى.

كما أنشأت القيادة السياسية مجمع السويس الطبي الذي يعد أضخم مجمع بشمال مصر بطاقة استيعابية427 سريرا بالإضافة إلي انشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.

وأنقذت الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء تحت حملة 100 مليون صحة العديد من المواطنين حيث تم فحص 217.6 الف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية كما فحصت نحو 70.5 ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإضافة إلي فحص 159.3 الف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر على الاعتلال الكلوي علاوة على اجراء 1297 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

وانطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء حيث افتُتحت المنظومة رئاسيا بمحافظة جنوب سيناء في فبراير 2021 والتي كلفت نحو 3.2 مليار جنية حيث قام مايقرب من 390.5 الف مواطن بالتسجيل بالمنظومة بنسبة 50% من إجمالي سكان المحافظة كما تضم المنظومة نحو 5 مستشفيات و29 وحدة ومركز صحة أسرة.

وشهدت محافظة بورسعيد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ففي يوليو 2018 كانت أول محافظة يتم إطلاق المنظومة بها والتي كانت تكلفتها نحو 7.6 مليار جنيه وقام اكثر من 650 الف مواطن بالتسجيل بها أي  بنسبة 81% من إجمالي سكان المحافظة حيث تضم نحو 8 مستشفيات و 35 وحدة ومركز صحة أسرة.

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محافظة سيناء القطاع الطبي توفير خدمة صحية الرئيس السيسي تطوير المنشآت الصحية فيروس سي

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