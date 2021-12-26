حبس خفير لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

قررت جهات التحقيق، حبس خفير خصوصي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية مطموسة الأرقام – 4 خزينة بداخلهم 106 طلقة من ذات العيار بمدينة بدر.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير عن ذلك.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط خفير خصوصي، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام – 4 خزينة بداخلهم 106 طلقة من ذات العيار.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.