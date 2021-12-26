عصام الحضرى يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

نشر عصام الحضرى ، مدرب حراس مرمى منتخب مصر ، صور له ، من خلال خاصية “ استورى ” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.



وظهر عصام الحضرى فى الصور اثناء ممارسة بعض التدريبات الرياضية داخل الجيم باطلالة رياضية نالت اعجاب متابعيه.



قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، الذي كان مقرر 27 ديسمبر الجاري.



وحدد كيروش 1 يناير المقبل، موعدا جديدا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا، بسبب تواجده في البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.