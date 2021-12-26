أمام برج خليفة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من دبي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر قصته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أمام برج خليفة بدبي، مما نال إعجاب متابعيه.

وكشف النجم محمد رمضان عن بوستر أحدث أغانيه "متعودة"؛ والتي يشارك فيها بديو غنائي مع الرابر الجزائري سولكينج.

وروج محمد رمضان للأغنية قبل طرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق: “قريبًا جدًا.. متعودة مع سولكينج، عام جديد سعيد وثقة في الله نجاح”.

كما نشر محمد رمضان صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية.

وأثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فظهر في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».