محمد رمضان يظهر عاريا: "أنا الحاضر.. ولا انشغل بالمستقبل"

أعاد الفنان محمد رمضان، نشر مجموعة من الصور التى ظهر فيها عاريا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وهذا بعد أن نشرها على حسابه على انستجرام.

واكتفى محمد رمضان بالتعليق على الصور قائلا: “لا أنزعج من الماضي ولا أنشغل بالمستقبل.. أنا الحاضر”.

,نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام عدة صور جديدة له.

وظهر محمد رمضان في الصور نصف عاريا، وعلق قائلا: "أحب أقول للشتا إحنا الصيف،#محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح".



أغنية محمد رمضان



وكشف النجم محمد رمضان عن بوستر أحدث أغانيه " متعودة" ؛ والتي يشارك فيها بديو غنائي مع الرابر الجزائري سولكينج .

وروج محمد رمضان للأغنية قبل طرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: قريبًا جدًا.. متعودة مع سولكينج، عام جديد سعيد وثقة في الله نجاح.

نشر محمد رمضان صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية .



و أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.



واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فكان ظهوره محمد رمضان في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».