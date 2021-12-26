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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا يحرر 25 محضرا لمحلات جزارة مخالفة

حملات رقابية
حملات رقابية

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا 9 حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ 5مراكز (المنيا - أبو قرقاص- ديرمواس - مغاغة - سمالوط). 

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 25 محضراً ، منها 12 محضر بإجمالى وزن 201.300 كيلو جرام لحوم بلدية ومصنعات ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتحرير 13 محضر بإجمالى وزن 175.200 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وأكد مدير الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى .

المنيا المجازر الحكومية تحرير مخالفة الحملات التفتيشية الطب البيطري صحة المواطن

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