فئة العلماء الموهوبين.. أستاذ بجامعة سوهاج يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الدكتور محمود عبدالعاطى أبوحسوب أستاذ المعلوماتية الكمية بجامعة سوهاج، وذلك عقب منحه الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية الإماراتية الذهبية فئة العلماء الموهوبين، من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وذلك من خلال مبادرة الشيخ محمد بن راشد لتبنى الموهوبين من مختلف دول العالم للإقامة في الإمارات ومنحهم الإقامة الذهبية التى يتم الترشح لها من خلال مجموعة الخبراء بالدولة.

وأكد رئيس الجامعة أن الدكتور محمود عبدالعاطي يمثل صورة مشرفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة الي حصوله علي عدة جوائز عربية و منها جائزة شومان ،الأردن، وجائزه الشيخ محمد بن راشد الإمارات، وجائزه فايزه الخرافي الكويت، جائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

وأضاف “عبدالخالق” أنه تم إختيار الدكتور محمود عبد العاطي كأحد قادة العالم الإسلامى في العلوم والهندسة في اخر ١٠ سنوات من منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم ٦٠ دولة، مؤكداً أن الجامعة تنتهج الدخول فى التصنيفات العالمية بصوره مستمره.

من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات طبقت نظام الإقامة الذهبية، وذلك لفئات معينة تشمل أصحاب المواهب التخصصية على أن يكون له إسهامات فى إجراء أبحاث ذات طبيعة علميه ، وأن يكون حاصلاً على براءة إختراع ذات قيمة مضافة على إقتصاد الدولة وإعتماد وزارة الإقتصاد.

تتيح الإقامة الذهبية في دولة الامارات لعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، وإمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتى، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضى بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والإستثمار داخل إمارات الدولة.

ومن الوظائف الذي شغلها الدكتور محمود عبدالعاطي، مدير معامل التأثير العربى _أستاذ المعلوماتية الكمية بجامعة سوهاج، وأستاذ أمن المعلومات بأكاديمية ناصر العسكريه العليا ،نائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية سابقاً، رئيس الرياضيات والتربية بالإتحاد الأفريقي، عميد جامعة العلوم التطبيقية في البحث العلمي والدراسات العليا بالبحرين ورئيس قسم الرياضيات بجامعة زويل سابقاً.